Al castello d'Albertis concerti, visite, aperitivi... E molto altro

Giovedì 18 luglio una occasione unica per ammirare le bellezze del Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo al chiarore di luna, aperto dalle 13.00 alle 22.00, con un biglietto ridotto promozionale a 4,50 €.



Alle ore 19.00 la cooperativa Solidarietà e lavoro propone la visita per famiglie “Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese” al costo di 6.00 €, ed alle ore 20.30 la visita “I segreti del Castello” al costo di 6.00 € a persona.

Ogni giovedì verrà affrontato un argomento differente per svelare alcune particolarità del Castello e curiosità del suo proprietario, previa prenotazione delle visite al numero 0102723820.

Da non perdere alle ore 18.00 il Concerto gratuito“Capricci e Fantasie” nell’ambito della rassegna "6 corde al castello" a cura dell'Associazione Gran Sonata.

Con la partecipazione di: Riccardo Guella, Dario La Torre, Elena Bellinzona, Claudio Patané, Luca Cabella.

Aperitivo su prenotazione sino alle ore 22.00 a cura del Bon Ton Bistrot: Tel. 391 761 0087



Ricordiamo che le aperture serali del giovedì estivi proseguiranno fino al 12 settembre 2019.



INFO E PRENOTAZIONI: tel :0102723820. Email: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it.