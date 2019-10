Castagnata a Davagna tra caldarroste, vin brulè e frittelle

Con l’arrivo dell’autunno, arriva la tradizionale Castagnata a Davagna, un evento dedicato ai bambini e non solo con giochi di una volta e laboratori per un allegro pomeriggio in compagnia.

Si inizia alle 14,30 con musica dei REDandRUM, vin brûlé, caldarroste, frittelle dolci e salate e tanto divertimento.

Appuntamento nella Piazza del Municipio a Davagna domenica 13 ottobre.