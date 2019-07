A Casella torna il Mercato Storico medievale in memoria di Urbano Fieschi

Si torna indietro nel tempo a Casella, domenica 21 luglio 2019, con il Mercato Storico medievale organizzato per ricordare il conte Urbano Fieschi che nel '600 ideò il mercato nel paese.

Per le vie del centro personaggi in costume, danze, torneo e giochi, con bancarelle storiche e non.

Durante il pomerggio, dalle 15,30, si svolgeranno duelli e danze. Alle 17 quadri viventi di Leonardo Da Vinci e Leonardo in Vallescrivia con il professor Cortese e Matteo Marino a descrivere le opere.

Rievocatori e sfilata storica alle 20,30.