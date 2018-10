"La casa in armonia con te": incontri su arredamento e Feng Shui

Due incontri su arredamento e Feng Shui, sulla casa e sul benessere abitativo: il ciclo "La casa in armonia con te" si svolgerà sabato 27 ottobre e sabato 15 dicembre presso Poleri Immobiliare, in via Zara 7/14, scala D.

La relatrice degli eventi sarà l'architetto Barbara Borello, esperta in Feng Shui e qualità dell'ambiente abitativo e lavorativo.

Si inizia il 27 ottobre con "La camera da letto", dalle 10,30 alle 12, mentre sabato 15 dicembre sarà la volta de "La cucina", sempre con gli stessi orari.

Sarà possibile portare la piantina della propria abitazione.

Evento gratuito su prenotazione. Numero massimo: 8 persone.

Per informazioni e prenotazioni: Raffaella Grasso 347.4194069.

Gli incontri - volti a informare sulla casa e il benessere abitativo in fase di ricerca dell'immobile, ristrutturazione, arredo e vendita - sono organizzati in collaborazione con Poleri Immobiliare.