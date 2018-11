"La casa in armonia con te": la cucina

Sabato 15 dicembre 2018, dalle 10,30 alle 12, si parla di appartamenti e benessere con "La casa in armonia con te", evento organizzato in collaborazione con Poleri Immobiliare. Appuntamento presso Poleri Immobiliare, via Zara 7/14 scala D, ultimo piano.

La relatrice dell'incontro è l'architetto Barbara Borello, esperta in feng shui e qualità dell'ambiente abitativo e lavorativo. A essere analizzata, in particolar modo, sarà la cucina. È possibile portare la piantina della propria abitazione.

Evento gratuito su prenotazione. Numero posti limitati.Gli incontri proseguiranno nel 2019, con speciali focus su bagno, soggiorno, studio, spazi verdi in casa, terrazzo e giardino, e feng shui nell'home staging.