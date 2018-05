"Caruggi e Lanterne": torna la sagra urbana più famosa del centro storico

Dal 1 al 3 giugno torna ai Giardini Luzzati la "Caruggi e Lanterne" la sagra urbana più famosa del centro storico: per il terzo anno la piazza per tre giorni si trasformerà in un trionfo di socialità e buon cibo.

In tavola si potranno trovare arrosticini, salsiccia, patatine fritte, acciughe fritte, couscous vegetale, panissa, birra, vino in quantità e tanto altro.

Il programma completo:

VENERDI 1

h 18:00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

h 21:00

Ginger Bender LIVE

Concerto dello scatenato duo electro soul/folk in salsa riot



SABATO 2

h 10:00

IDEA - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO - OPI

Gli stand resteranno aperti al pubblico fino alle 20:00, e riapriranno domenica con lo stesso orario.

h 16:00

ANIMAZIONE PER BAMBINI: GENOVA LA SUPERBA - GIOCHIAMOCELA!

Sul tema della Repubblica di Genova, i partecipanti verranno divisi in due squadre, Genovesi e Pisani: si sfideranno con urli battaglia, guerra con le palline di carta e staffette. Alla fine del gioco si colorerà insieme un cartellone con lo skyline di Genova.

h 21:30

Elianto LIVE

Dallo Zelig lab, le invettive in musica di un menestrello senza peli sulla lingua: un vero maestro della satira on the road, imperdibile!



DOMENICA 3

h 15:00

CI METTO LA FIRMA

Laboratorio di illustrazione condotto da Gregorio Giannotta per ragazzi dai 7 ai 13 anni.

Un breve laboratorio per illustrare la storia di Alice lunga quanto uno striscione di carta che a fine laboratorio verrà esposto ai Giardini Luzzati. Iscrizione entro e non oltre il 31 maggio 2018 al botteghino del teatro dal martedì al venerdì 9:30 – 13:00; 15:00 – 19:00; il sabato 15:00 - 19:00 oppure via e-mail scrivendo a proposte.progetti@teatrodellatosse.it

Sala Dino Campana, h 17:00

THE NIGHT MY PARENTS WERE AWAY di Sarah Page

Laboratorio spettacolo per allievi dai 14 ai 18 anni condotto da Amedeo Romeo con Susanna Gozzetti

con Maria Cardona Albini, Davide Fossati, Luca Hardonk, Isabella Profumo, Marta Repetto, Bianca Rizzo, Norma Viapiano e Maddalena Vinco. Musica originale Aron Aboukhalil, Walter Cesarini e Francesco Raspaolo a cura del dipartimento di composizione del Conservatorio "N. Paganini" coordinato da Luigi Giachino.

TJ ha 16 anni e una casa tutta per sé, i suoi genitori resteranno fuori fino a domani: questa notte sarà la migliore della sua vita. Soprattutto perché TJ ha organizzato una festa, e ci saranno il ragazzo di cui è innamorata, un buon numero di rumorosi amici e un fiume di birra. Ovviamente niente andrà come sperato.

Lo spettacolo ha vinto il premio come miglior spettacolo nella sezione Teens 2017 al Milano Playwriting Festival.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La Claque, h 18:30

BAMBINI CHE SANNO LEGGERE – Diario Cambogiano

Regia di Angelo Loy con Claudia Gerini e i bambini dei progetti in Cambogia di Helpcode – Il diritto di essere bambini www.helpcode.org

Il documentario, attraverso la tecnica del video partecipato, permette il confronto con la realtà quotidiana delle bambine e dei bambini in Cambogia. Per molti di loro, diritti fondamentali quali andare a scuola, avere un pasto caldo e cure in caso di malattia sono ancora oggetto di quotidiana conquista. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche di genere, perché in contesti di deprivazione di diritti sono proprio le bambine a pagarne il prezzo più alto. Il documentario è stato doppiato in italiano dagli allievi dei corsi di teatro del Teatro della Tosse.

A seguire incontro di approfondimento, intervengono: Gelsomina Vitiello – responsabile sostegno a distanza Helpcode e Andrea Ghianda – responsabile comunicazione Helpcode.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per maggiori info: 0102470793, proposte.progetti@teatrodellatosse.it

La gran chiusura di questa edizione della sagra urbana si terrà alle 19,30 con la "Balkan-Arabic Street Band", con alcuni membri degli Al Raseef: Midhat Hussein alla tuba, Ayham Jalal al clarinetto, Alaa Al Shaer alla chitarra e Mario Martini alla tromba.

Ingresso libero.