"Caruggi e il mare": sbarassu e street food ad Arenzano

Street food per i vicoli del centro storico, musica dal vivo e negozi aperti per il tradizionale "sbarassu": è questo il programma di "Caruggi e il Mare", entrato ormai a far parte del cartellone dei consueti eventi di agosto ad Arenzano. L'appuntamento è venerdì 3 e sabato 4 agosto 2018.

Le proposte da assaporare:

All'Osteria c'era una volta...

Venerdì - Bagnun di acciughe

Sabato - Capponadda

Al Torchio...

Venerdì - Trofie di castagne al pesto,

Sabato - Acciughe ripiene.

Da Ochin de ma...

Sabato - Acciughe impanate e Totani fritti.

Al Ristorante Parodi...

Acciughe impanate e Lasagne alla Portofino.

Alla Grotta...

Venerdì - Pepata di muscoli

Pizzeria Piazzetta...

Venerdì - Penne alla ligure

Pizzeria Bisboccia...

Tranci di pizza stracchino pesto e pomodorini accompagnati dalla Birra alla castagna.

Alla Trattoria Gustin...

Venerdì - Focaccia al formaggio

Sabato - Polpettone di acciughe

Al ristorante Sole...

Venerdì - Cono di Acciughe impanate

Sabato - Cappon magro

Carlito...

Venerdì - zuppa di pesce senza spine con crostini di focaccia, Sabato - insalata di mare.