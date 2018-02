"Cartoon Tribute Live Show": le più belle sigle dei cartoni anni '80 e '90

Sabato 10 febbraio alle ore 16 andrà in scena presso il Laboratorio di Arti Sceniche sito in Genova, in vico Giannini 2 int 3a, Cartoon Tribute Live Show con Elizabeth Michelle Dickey, Chiara Dominici e Davide Moggia. Un progetto firmato maxgestudios.com a cura di Gennaro De Fillipis e Alberto Luppi Musso.

Uno spettacolo adatto ai bambini con canzoni dal repertorio Disney e dai cartoni anni '80 e '90.

Ingresso gratuito e merenda per tutti.