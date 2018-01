Carnival shopping a Cornigliano

Anche quest'anno il CIV Cornigliano organizza una grande festa di Carnevale con bancarelle nelle vie e festa dei bimbi nell'area ex mercato comunale.

Dalle 9 alle 18.30 nelle in via Vetrano, Verona, De Cavero e Bertolotti ci saranno tante bancarelle per fare i vostri acquisti e passare in allegria la domenica di Carnevale.

Dalle 14.30 alle 18.30 nell'ex mercato comunale di piazza Monteverdi per i bimbi ci sarà la grande festa di Carnevale col parco gonfiabili, giochi musicali, baby dance, spettacoli di magia, truccabimbi, pentolacce e sfilata delle mascherine.

Tutti gli ingressi sono gratis.

Vi aspettiamo numerosi.