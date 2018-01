"Carnival on Ice": il Martedì Grasso si pattina sul ghiaccio

Martedì 13 febbraio arriva la Festa di Carnevale sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Porto Antico dedicata a tutte le fasce d’età per festeggiare Martedì Grasso con tanta musica e divertimento; appuntamento dalle 21 alle 24.

L'ingresso costa 8 euro per tutti coloro che si presenteranno in maschera (non valgono solo gli accessori).