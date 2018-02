Carnival Circus del Mea Culpa al Tao Disco Club

Dopo il grande successo dell'evento per l'epifania, venerdì 9 febbraio ritorna il Mea Culpa per la sua quarta serata al Tao Disco Club, per festeggiare in un modo tutto nuovo il Carnevale.

Gli ospiti:

Selezioneranno e mixeranno le hit da dancefloor più in voga del momento: Giorgy Fry, una delle poche donne DJ presenti sulla scena genovese, DJ resident e fondatrice dello staff; e Jay-S, all'anagrafe Jacopo Saliani, DJ con all'attivo più di 100 date nel nord Italia e speaker radiofonico di Radio Vertigo One.

Anche per questa quarta serata ritroveremo l’animazione di “Addino Girls”, coreografate dal direttore di Naima Accademy Matteo Addino, e la voce di David P.

Informazioni sugli ingressi:

Per le donne: dalle ore 23:59 alle ore 00:30 entrata gratuita, se in lista sull'evento Facebook della serata. Dalle 00:30 in poi 10€ compreso drink.

Per gli uomini: tutta la notte 12€ compreso drink.

Il locale aprirà alle ore 23:59 del 05 gennaio 2018.

Gallery