Carnevale con Pentolaccia all'Associazione Amici di via Napoli

L’Associazione Amici di Via Napoli in collaborazione con altre associazioni del quartiere ha organizzato anche per il 2019 il Carnevale con la Pentolaccia per i bambini.

L'appuntamento quest'anno è sabato 9 marzo alle 14 presso la sede dell'associazione.

Un'occasione per poter trascorrere insieme ore di svago e divertimento tutti insieme.

