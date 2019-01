Carnevale Torrigliese: sfilate dei carri, balli in maschera e Pentolaccia

Domenica 3 marzo 2019 torna il tradizionale Carnevale Torrigliese, con sfilata di carri e gruppi mascherati in partenza dalle 15.

Alla fine della manifestazione, premiazione dei migliori gruppi e carri allegorici.

I commercianti di Torriglia accoglieranno i visitatori con vetrine a tema.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 10 marzo.

Ma non è tutto: martedì 5 marzo si terrà un Ballo in Maschera solidale, a favore della Croce Rossa di Torriglia, con premiazione dei gruppi mascherati. Alle 15, invece, in piazzale della Chiesa, come da tradizione, Grande Pentolaccia di fine Carnevale.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Torriglia.