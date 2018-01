Al Tiger Spot la Festa di Carnevale è dedicata ai super eroi

Super eroi, creatività e musica sabato 10 febbraio 2018 per il Carnevale da Tiger Spot, in via San Vincenzo.

Dalle 15 avrà inizio il "Carnevale Super Hero" ad accesso libero e gratuito: la parola d'ordine della festa è super eroe, e allora tutti sono invitati a travestirsi a tema.

Dalle 15,30 alle 17 laboratorio fantastco con "L'emozionario": Mimo Spyro e la cantastorie Lara Caputo daranno il via a un gioco a due teste per creare una maschera e poi "imparare" a indossarla.

Dalle 17, concerto straordinario con i "Ritmociclando": tre super eroi salveranno il pianeta combattendo sprechi, inquinamento e diffonderanno l'insegnamento per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

La formazione della band è composta da Capitan Discarica, Trash Gordon e Dark Water, con un repertorio originale e coinvolgente per tutti i bimbi e non solo.