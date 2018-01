Festa di Carnevale da Happy Days

Sabato 27 gennaio, prima festa in maschera di Happy Days per passare il Carnevale in compagnia di truccabimbi, baby dance, merenda con bugie e pentolaccia con tonnellate di caramelle, giochi, sorprese e non solo.

Primo ingresso dalle ore 15 alle ore 15.30. Secondo ingresso dalle ore 17 alle ore 17.30.

Contributo di accesso per i soci euro 8.

È gradita la prenotazione.

Per info tel.010/8692642 o scrivere a happydayssestriponente@gmail.com