Carnevale con speciali sconti sulla Ruota Panoramica del Porto Antico

Il Carnevale al Porto Antico si festeggia dall'alto, con un giro sulla ruota panoramica di calata Gadda a prezzi scontati.

La data da segnarsi sul calendario è domenica 23 febbraio 2020: in questa giornata è prevista una promozione speciale con sconto del 50% sul prezzo del biglietto riservato a chi si presenta in maschera (non valgono solo gli accessori).

Dunque c'è un buon motivo per travestirsi il giorno in cui al Porto Antico si festeggia il Carnevale: poter vedere Genova dall'alto, per una volta, a metà prezzo.