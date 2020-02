Carnevale con i pirati al Porto Antico: un'avventura digitale

Per festeggiare il Carnevale, domenica 23 febbraio, al Porto Antico di Genova verrà inaugurato un nuovo gioco, un modo diverso di vivere l’area e divertirsi in famiglia, per divertirsi e prestare attenzione all'ambiente.

L'attività si chiama Pirati del Porto Antico… e le loro Eco-Avventure ed è la nuova caccia al tesoro firmata Monster Adventure.

Chi l’ha detto che i pirati devono essere solo personaggi negativi, senza una morale o un insegnamento da dare? I pirati dell’eco-avventura al Porto Antico sono intrepidi come ci si aspetta da un pirata, ma sono anche sensibili e attenti all’ambiente – soprattutto il loro ambiente naturale – quello nel quale ambientano tutte le loro avventure: il mare.

Ed è proprio a partire dal mare e dalla sua tutela, quindi, che vuole incominciare questa storia popolata da simpatici personaggi, ognuno portatore di un messaggio ecologico molto importante.

Giocare è facile e gratuito, e occorre tenere lo smartphone a portata di mano: basta arrivare al Porto Antico e cercare il piccolo chiosco nei pressi della sopraelevata.

Si dovranno le istruzioni sul pannello informativo, scegliere il personaggio preferito e inquadrare il codice QR con lo smartphone.

Ogni personaggio segue una storia composta da 4 passaggi: alcune storie prevedono degli spostamenti un pochino più lunghi tra una tappa e l’altra (ma sempre all’interno del Porto Antico) mentre altre sono più semplici (ideali per i più piccoli o se i bambini vogliono giocare insieme ad un nonno).

Per completare la storia bisogna percorrere tutte le tappe e per farlo bisogna risolvere alcuni indovinelli o piccoli giochi di abilità e ingegno (ma tranquilli, niente di impossibile).

Il gioco a partire dal 23 febbraio resterà a disposizione per un anno intero.

Alla fine del gioco si scoprirà il tesoro dei pirati: la ricompensa cambierà nel corso dell'anno.