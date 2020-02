Carnevale a Pegli con Pentolaccia e battaglia di coriandoli

Sabato 22 febbraio alle ore 15 in largo Calasetta arrivano due eventi pensati appositamente per i bambini e le famiglie, per divertirsi insieme in occasione del Carnevale.

Prima si potrà andare a caccia di premi e dolcetti rompendo la Pentolaccia, e poi dopo battaglia di coriandoli per divertirsi tra i colori.

Non mancherà il truccabimbi a cura della Tata Jessy, per trasformarsi in men che non si dica in cavalieri, principesse e animali incantati.