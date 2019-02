A Genova il Carnevale Ottocentesco per la Gigi Ghirotti

Torna il tradizionale appuntamento con il Carnevale ottocentesco della Compagnia Italiana Teatro e Danza a Genova di Livia Ghizzoni. Dopo aver festeggiato nel 2018 a Palazzo della Meridiana, quest’anno - precisamente sabato 16 febbraio - la Compagnia dedica un Grand Bal Masqué a Niccolò Paganini e lo fa celebrando il Grande Genovese nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a pochi metri dalla straordinaria mostra ‘Paganini Rockstar’.

Sarà una serata speciale visto che l’evento è in onore e in favore della Gigi Ghirotti Onlus

Danzatori in abiti d'epoca, ballerini, mimi, giocolieri e tanto altro

Con i danzatori in abiti ottocenteschi, le piccole ballerine della maestra Ekaterina Desnitskaia di Marcelline Studio danza, della scuola di danza Valentina Camera di Nervi e alcune ballerine professioniste ma anche i mimi preparati dal ballerino e coreografo Roberto Orlacchio. Ci saranno anche mangiafuoco, trampolieri e giocolieri per ricostruire il carnevale che si festeggiava nelle corti europee ai tempi di Paganini e a metà Ottocento in una festa totale dove la musica del Grande Genovese sarà per buona parte protagonista.

Gli ospiti

Tra gli ospiti d’eccezione, oltre a Stile 800 che arriva dalle Marche e i danzatori dalla Lombardia, dal Lazio e dalla Campania, il professor Roberto Iovino, presidente dell’Associazione ‘Amici di Paganini’ che durante la serata manterrà ben saldo il fil rouge paganiniano raccontando tra una danza e l’altra la figura del musicista che ha rivoluzionato l’arte del violino, svelando aneddoti segreti e spiegando la magia che Paganini riusciva a sprigionare quando suonava il suo straordinario Guarneri del Gesù, violino che è possibile ammirare proprio all’interno della mostra ‘Paganini Rockstar’.

A tutto questo si aggiungerà la performance della giovanissima violinista Yesenia Vicentini, allieva del Conservatorio ‘Paganini’ di Genova che eseguirà il famoso Capriccio n.24, considerato da critici e esperti il più difficile e straordinario Capriccio del ‘Violinista del Diavolo’.

Orari e prenotazioni

La serata prenderà inizio alle 18 con la performance ‘Le Streghe’ nel patio di Palazzo Ducale per poi proseguire alle 18,45 nella sala del Maggior Consiglio fino alla mezzanotte. Buffet curato da Manuelina di Recco.

Ingresso su prenotazione (cell.3288743223). Il ricavato sarà devoluto alla Gigi Ghirotti onlus.