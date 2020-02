Pomeriggio in maschera al MOG tra giochi e truccabimbi

Il Carnevale viene festeggiato al Mog con animazione a tema, tuccabimbi e baby dance.

Si può andare già mascherati oppure il trucco viene fornito dal Mog, per scoprire quali saranno le maschere più belle. Tanti divertentissimi giochi da fare tutti insieme per un pomeriggio da passare in allegria per tutta la famiglia. Anche gli adulti sono invitati a mascherarsi e a divertirsi con i più piccoli.

L'evento è organizzato in collaborazione con Maia Events.

Ingresso libero