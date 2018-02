Carnevale in maschera e doppio show al Caribe

Sabato 10 febbraio 2018 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) dalle 22 ritorna l’appuntamento con il sabato coordinato dal maestro e insegnante Alex Sabor Colombiano, per l'occasione a tema Carnevale con festa in maschera; sarà premiata la maschera più bella. Musica di dj Doctor Jekyll nella sala latina; in pista le girls e le animazioni di Luca Brundo e Mattia Tognon.

Centro della serata sarà lo spettacolo del gruppo Mas Salsa L.A. del maestro Hernandez e lo spettacolo delle Shaky Lady. Stage gratuito da inizio serata di Kizomba con Lidy Kizomba. Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro).

Info: 335207103