Carnevale alla Lanterna di Genova

Laboratorio per bambini e pentolaccia in programma domenica 3 marzo 2019 in occasione del "Carnevale alla Lanterna". Appuntamento alle 15,30 presso la scala mobile all'interno del Terminal Traghetti.

Seguendo le tracce delle maschere della Commedia dell'Arte, grandi e piccini scopriranno - lungo il percorso della passeggiata che porta alla Lanterna - tante storie e curiosità sulla tradizione del Carnevale, tra cui le sue remote origini, il significato del Martedì Grasso, e come si festeggia questa ricorrenza nel mondo.

Infine, si giungerà ai piedi del faro dove, come da tradizione, i bambini potranno divertirsi con la pentolaccia.

Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della Lanterna.

Il tutto, nautralmente, mascherati.

La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (6 euro per i bambini fino ai 5 anni). I posti sono limitati, e la prenotazione è obbligatoria scrivendo all'indirizzo laboratori@lanternadigenova.it indicando nome e cognome, numero di adulti, numero ed età dei bambini, e lasciando un recapito telefonico. In caso di disdetta, inviare tempestiva comunicazione.

I partecipanti potranno utilizzare anche la nuova navetta gratuita che collega il Galata Museo del Mare alla Lanterna.

L'evento è a cura di "Un posto verde e blu".