Carnevale alla Lanterna

Sabato 10 febbraio alle 15,30, seguendo le tracce delle maschere della Commedia dell’Arte, grandi e piccini scopriranno - lungo il percorso della passeggiata che porta alla Lanterna - tante storie e curiosità sulla tradizione del Carnevale, le sue remote origini, il significato del Martedì Grasso e come si festeggia nel mondo per giungere, infine, ai piedi del Faro dove, come da tradizione i bambini potranno divertirsi con la pentolaccia. Al termine le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della Lanterna. Il tutto, naturalmente, mascherati.

Biglietti

Costo: bambini fino ai 6 anni gratis; bambini dai 6 anni e adulti € 10,00 comprensivo di ingresso al Parco, al Museo e accesso al faro.

Posti limitati.

Orari, info e prenotazioni

Partenza ore 15.30 presso la scala mobile del Terminal Traghetti.

Per prenotare scrivere a: laboratori@lanternadigenova.it indicando nome e cognome, numero partecipanti (adulti + bambini), numero di telefono.

In caso di disdetta si prega di dare tempestiva comunicazione al medesimo indirizzo.