Carnival Hell House: il Carnevale horror di Villa Bombrini

L'associazione culturale Cornigliano Borderline organizza "Carnival Hell House", sabato 9 marzo 2019 dalle 21 e fino a notte, a Villa Bombrini.

Si tratta di una festa di Carnevale a tema horror e post atomico: brividi e azione per tutti con l'Horror Tour, la gara in maschera e la Hollywood Experience che permetterà ai partecipanti di assistere alla registrazione di una scena horror di un film (magari partecipando come protagonisti).

Per tutta la serata sarà a disposizione una postazione di trucco horror, per diventare "mostruosi" direttamente in loco.

Per finire in bellezza, pastasciutta di mezzanotte sia vegetariana che non e dj set di Basilio con animazione di Amilcar. Servizio bar e guardaroba.

L'ingresso è gratuito, ma è riservato solo ai maggiorenni e su prenotazione (ass.cornigliano.borderline@gmail.com).