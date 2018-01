Carnevale anni '20 con Cthulhu nel centro storico

Il carnevale 2018 si tinge di noir e di horror, all'insegna del gioco di ruolo sabato 10 febbraio, al bar Myu in via Macelli di Soziglia.

Nella cornice del locale, tra le viuzze di Genova, ci si potrà immergere nella cupa atmosfera di Howard Philips Lovecraft e respirare l'orrore cosmico di Cthulhu.

Per l'occasione, l'associazione ludica La Dimora propone il pluripremiato gioco di ruolo investigativo "Il Richiamo di Cthulhu" e il noir "Alba di Cthulhu", per respirare appieno l'aria degli anni Venti. Un gioco di ruolo è un gioco non competitivo basato sull'immedesimazione in un personaggio di fantasia e farlo vivere in un mondo fittizio: il mondo di orrori cosmici di Lovecraft.

Si potrà partecipare vestiti alla moda anni '20-30 (o anche vestiti da mostri lovecraftiani): i costumi migliori saranno premiati.