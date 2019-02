La prima edizione del Carnevale di Certosa e Rivarolo

La famiglia dei Centri integrati di via genovesi saluta la nascita dell'ultimo nato: è il Civ Rivarolo, costituitosi ufficialmente lunedì 11 febbraio e già pientamente operativo. Presieduto da Maria Grazia Vettori, titolare del bar Ciacci, il Civ rappresenta già 31 attività site tra via Gioacchino Rossini, piazza Pallavicini, via Faliero Vezzani, via Gio Batta Roggerone e le strade limitrofe.

Il primo evento - insieme con il vicino Civ Vivi Certosa - consiste in una grande festa di Carnevale in programma sabato 23 febbraio con musica, divertimento e banchi di hobbisti lungo le vie dei due quartieri fin dalla mattina, cinque diverse pentolacce in altrettante strade e, dalle 14, una speciale parata in maschera al campo del Torbella.

Programma

Appuntamento alle 14 presso il piazzale del campo da calcio Torbella, dopodiché si parte tutti assieme mascherati in direzione centro Rivarolo sino all'arrivo a Certosa. Saranno presenti carri, maschere, Fiat 500, banchi di hobbisti, musica e un mondo di divertimento per tutti. Inoltre sul territorio 5 pentolacce sparse per le vie dei quartieri.

Gli organizzatori chiedono gentilmente di non usare schiume di nessun genere per rispettare l'ambiente, le attività, le macchine storiche e i carri.