Carnevale a Carignano tra caccia al tesoro e pentolaccia

Giovedì 28 febbraio si festeggia Carnevale a Carignano.

A partire dalle 16,30, in piazza Carignano, il quartiere si animerà con una caccia al tesoro in maschera, per una festa divertente con il coinvolgimento dei negozi, e poi con figuranti e piccoli spettacoli lungo l'itinerario. E, per finire, alle 18,30, sempre in piazza, classica pentolaccia e spettacolo di fuoco.

L'evento è organizzato dal Civ Carignano. In caso di maltempo, il Carnevale sarà rimandato al 5 marzo.