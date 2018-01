Un Carnevale "bestiale" al Museo Diocesano

Domenica 11 Febbraio alle ore 15,30 il Museo Diocesano organizza per i suoi piccoli “visitatori” un Carnevale bestiale tra arte e musica. Tutti i bambini sono invitati a festeggiare.

I bimbi possono arrivare travestiti da “bestioline” per scoprire insieme il bestiario nascosto nelle opere del Museo. E per rendere tutto più divertente, i Vox Antiqua porteranno in scena la loro commedia madrigalistica “Capricciata e Contrappunto bestiale”di Adriano Banchieri; con i balletti “Tutti venite alati” e “Vezzosette anatre belle” di Giacomo Gastoldi e con la Chanson “Il est bel et bon” di Pier Passerau risalente al 1534. Ci accompagneranno così in una breve passeggiata polifonica tra volatili e altri pennuti, tra gatti, cani e altri animaletti che cantano le musiche antiche del XVI e XVII secolo.

La festa sarà animata da giochi, dai grandi successi musicali per bambini cantati dal soprano Elisa Moretto accompagnata al pianoforte della studentessa Dea Dani della Scuola Secondaria di I Grado “Don Gnocchi” dell’Istituto Comprensivo di Lavagna.

Sarà un pomeriggio in cui l’arte e la musica, il divertimento e la cultura si concilieranno e diventeranno un modo per generare un sorriso. Il museo si trasformerà in un luogo dove bimbi e “animali” giocano e comunicano attraverso il suono della natura, in “uno spasso corale”.

E per finire... merenda e lancio delle caramelle!

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010/2475127 e via mail: didattica@museodiocesanogenova.it Costo laboratorio € 12 (€ 10 per i fratelli). Inizio laboratorio h. 15,30.