Hot Carnival Party: il Banano Tsunami riapre eccezionalmente le sue porte

Per tutti i nostalgici della stagione estiva, il Banano Tsunami - noto locale del Porto Antico - riapre eccezionalmente le sue porte sabato 2 marzo, per una festa straordinaria in occasione del Carnevale che anticipa la decima stagione degli eventi dell'esercizio.

Una serata all'insegna del divertimento e della musica, con Pippo e Baudo, Maronna, Loredana Perte, Shakela, Alpano e Romina, Cristiano Malgiglio, Gianna Tannini, Loretta Goccia, Renato Uno, Ponente e tanti altri. Alla consolle Alfredo Biagini, Charlie Storchi, Alfredo Boriello Yogi, e Giulia Guiduz.

Per l'occasione, chi si recherà nel negozio "Magic Games Party" per acquistare maschere e travestimenti, avrà il 10% di sconto utilizzando la parola d'ordine "panda rosa".

È sconsigliato l'uso di gadget come schiuma spray e simili.

Info: 345 1463965 (WhatsApp)