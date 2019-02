Carnevale all'Arena Albaro Village

Sabato 23 febbraio dalle 14,30 fino alle 16.30 – bel tempo permettendo – gli spazi di Arena Albaro si animeranno con 3 pentolacce, diverse e distinte per fasce d’età, una postazione musicale con deejay set, uno spettacolo di magia con il mago Alex Rivetti e le performance del mimo internazionale Bonelli e del mago delle bolle Bubble Bignè. Ci saranno anche postazioni per il “truccabimbi” e sculture di palloncini. Tra i bambini in maschera, si aggireranno, infine, trampolieri e clown.

Nei dintorni, il banco dei dolcetti e l’ape di Camugin che preparerà le “bugie” sul momento.

L’attività è organizzata dal Centro Culturale Elicona e da Zena Magic Parco Avventura, in collaborazione con tutte le attività di Arena Albaro Village, la cittadella dello sport e del tempo libero nel cuore di Albaro.