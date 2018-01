Il Carnevale all'Acquario di Genova, tra sconti e animazioni

Il Carnevale all'Acquario si festeggia tra sconti e travestimenti speciali, per un periodo dedicato soprattutto ai piccoli curiosi che vogliono scoprire di più sul fantastico mondo che si cela in fondo al mare.

Speciali sconti

Dal 22 gennaio al 13 febbraio, il biglietto per ragazzi (4-12 anni) acquistato sul sito web della struttura costerà 13 euro anziché 18.

In mare mascherarsi è una cosa seria

Inoltre, nel periodo che precede il martedì grasso, speciali animazioni "In mare mascherarsi è una cosa seria": tutti i gionri dall'8 al 13 febbraio, si andrà alla scoperta dei "trucchi" che gli organismi marini mettono in atto per sopravvivere nel profondo blu.

Le animazioni, comprese nel prezzo del biglietto, si svolgeranno alle ore 15:30. L’appuntamento con la guida sarà nell’area Fish making, lungo il percorso espositivo dell’Acquario.