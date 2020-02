Carnevale a Dialogo nel Buio

Carnevale si festeggia anche sulla chiatta di Dialogo nel Buio con attività per bambini.

Domenica 23 febbrario 2020 alle 17,45 c'è "Caccia alla maschera misteriosa" per bimbi a 5 a 10 anni: una divertente caccia al tesoro completamente in assenza di luce per trovare la maschera misteriosa nascosto lungo il percorso.

Martedì 25 febbraio "Ma che musica" per bimbi da 5 a 11 anni, alle ore 17, permetterà di suonare uno strumento musicale al buio.

Il prezzo per partecipare alle due attivitàè di 8 euro per bambino e 10 euro per adulto accompagnatore. Per entrambe le attività, la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso al tel. 010.0984510; e-mail info@dialogonelbuio.genova.it