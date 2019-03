Una notte al Carlo Felice: aperitivo e musica con il Club Silencio

Dopo lo straordinario successo riscosso a Torino e a Milano, Club Silencio, l'associazione culturale nata con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia attraverso l’organizzazione di iniziative serali, approda finalmente a Genova.

Mercoledì 20 marzo, ad aprire le sue porte per la prima volta agli ospiti di Club Silencio, sarà il Teatro Carlo Felice: per una notte potrete scoprire la sua storia e visitare i suoi spazi con il personale del Teatro che vi accompagnerà in una visita guidata e avrete l’occasione di degustare un ricco aperitivo con accompagnamento musicale nella magnifica cornice di uno dei teatri più importanti del panorama artistico italiano.

Orari, prezzi e prenotazioni:

20€ aperitivo + 1 drink (aperitivo servito dalle 19 alle 20:45)

12€ post aperitivo con 1 drink (a partire dalle 21:30)

Inclusa visita guidata nel dietro le quinte.

Per partecipare è necessario accreditarsi su: http://bit.ly/CS_TEATRO_ACCREDITO

Le tessere museo o per il teatro non sono utilizzabili.

Gallery