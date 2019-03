Carlo Denei presenta “Come se fossi sano (quasi un manuale per ipocondriaci)"

Sabato 30 marzo alle ore 17, in viadelcampo29rosso Carlo Denei,

(cabarettista, cantautore e autore televisivo a Striscia la Notizia dal 2004), racconterà la sua ultima fatica editoriale “Come se fossi sano (quasi un manuale per ipocondriaci)“ edito da Cordero, un vero e proprio diario vissuto da un ipocondriaco incallito mai affetto da una vera e propria malattia ma che somatizza ogni giorno un disturbo differente superato per essere rimpiazzato da un altro.

Accompagnato quotidianamente da questa angosciante condizione ed attraverso un'esilarante carrellata di situazioni rocambolesche, il lettore si ritrova immerso in un mondo tanto surreale quanto tangibile nel quale finisce per riconoscersi e pur manifestando anche lui, a conclusione della divertente lettura qualche inevitabile “doloretto”, si è sicuramente affezionato al tenero e fragile protagonista.

Per raccontare “Come se fossi sano”, il comico genovese sarà accompagnato dal cantautore Enrico Lisei.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Viadelcampo29rosso

Per info: tel. 010.2474064 ; info@viadelcampo29rosso.com