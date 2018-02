Carling Cup: il grande Subbuteo sotto la Lanterna

Domenica 11 febbraio, presso il Columbus Sea Hotel, si terrà la la decima Carling Cup "Meeting Old Subbuteo - Sotto la Lanterna".

Il tema dell'evento è la English Football League Cup (spesso abbreviata in EFL Cup), in italiano nota come Coppa di Lega Inglese (Carling Cup dal 2003 al 2012), una competizione calcistica inglese alla quale prendono parte tutte le squadre del sistema di lega nazionale, ovvero le 92 società militanti nelle quattro categorie professionistiche d'Inghilterra (Premier League, Football League Championship, Football League One e Football League Two) .

La formula è individuale, i campi saranno per metà in panno e per metà in astropitch (i giocatori devono portare le proprie palline).

Costo: 10 euro. Il pranzo della domenica costa 18 euro.