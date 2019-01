Take Off Your Mask: la mostra del caricaturista Pietro Fascio

Venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 18 presso l'associazione culturale “Pepita Ramone” di Piazza Valoria 3r. verrà inaugurata la mostra personale del caricaturista e vignettista Pietro Fascio, dal titolo “Take Off Your Mask”. Da Iron Man a Kylo Ren, caricature di supereroi, villains, personaggi in maschera e dei loro alter ego.

La mostra sarà visitabile da sabato 16 febbraio a sabato 2 marzo 2019 tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 15 alle ore 19 e propone una selezione di disegni e caricature dell'artista, nato a Genova il 12 settembre 1985 e diplomato al liceo artistico Paul Klee di Genova.