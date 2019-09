Al Caribe inaugura la nuova stagione con show di Adolfo Indacochea

Venerdì 20 settembre 2019, dalle ore 22.30, al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) si svolge la grande serata di apertura della nuova stagione invernale, come sempre all'insegna della musica e della danza latina. Per l'occasione, l'ospite della serata sarà il ballerino famoso in tutto il mondo Adolfo Indacochea con i Latin Soul Dancers, che presenteranno uno show in esclusiva per il pubblico del Caribe. Il ballerino terrà anche uno stage a numero chiuso di salsa NYS dalle ore 21 alle 22.30 (costo 10 euro, prenotazioni obbligatoria presso la segreteria del Caribe).



La serata si dividerà tra tre sale principali: quella latina, con la musica di dj Erick La Voz e dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez e con le animazioni in pista dei ballerini del Caribe Club Moreno, Bryan, Alfredo, Carol, Daniela e Katherine; la sala di bachata, dominata da dj Jonathan Lopez e dai ballerini Jonathan e Ilaria, Rodrigo ed Eva, Silvia e Gabriele e Danilo e Lulù. Per finire, si balla nella sala di kizomba con Christian Graziano e con gli ospiti Simo e Vale da Savona.



Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro). Info: 335207103