Serata latina al Caribe con il ballerino Rodrigo Gimenez

Venerdì 15 novembre 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22.30, ritorna l'appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Ospite della serata il ballerino argentino di fama mondiale Rodrigo Gimenez, componente insieme a Fernando Sosa dei Tropical Gem Dance Academy. L'artista sarà protagonista di uno show esclusivo per il pubblico del Caribe.



A seguire, si balla nelle 3 sale principali, con dj e ospiti ad animare la nottata latina. Nella sala latina la console sarà dominata da dj El Papi, mentre in pista ci sarà l'animazione dei ballerini del Caribe, ovvero Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e altri. Nella sala bachata si balla con dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez, in pista a ballare ci saranno i ballerini della "Bachata Street" Danilo e Lulù. Nella sala kizomba la console sarà capitanata da dj Chris e dj Simo, che faranno ballare tutti i kizomberi con la musica più sensuale e romantica di sempre.



Ingresso 10 euro con consumazione (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103