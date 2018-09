Al Caribe inaugurazione stagione invernale e serata cubana

Venerdì 21 settembre 2018 al Caribe Club (corso Italia 3), dopo il successo delle serate latine estive a due passi dal mare, dalle 22 si festeggia in grande per l’inaugurazione della stagione invernale e della serie di serate dedicate interamente a Cuba e ai suoi ritmi caraibici.

Per l’occasione, il locale si presenterà rinnovato, con una pista completamente ristrutturata dotata di un nuovo impianto stereo di ultima generazione. Per festeggiare al meglio questo nuovo inizio, nelle tre sale saranno presenti tutti gli insegnanti del Caribe Club, che faranno ballare il pubblico e presenteranno i nuovi corsi; saranno presenti per l’occasione Amelia de Martis, Luca Brundo, Amilcar Delgado, Davide Riccardi, Jonathan e Ilaria, Marco Bonadio, Bryan Perez, Sonia Stefani e molti altri. Alla console ci saranno dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez, per la sala cubana dj Zmax e nella sala kizomba dj Chris. Inoltre, per scaldare il pubblico e dare a tutti il benvenuto, si terrà un doppio spettacolo di bachata sensual e kizomba dei ballerini Flavio e Vanessa e Chris e Ari.

Ingresso 10 euro con consumazione (per i tesserati del Caribe ingresso 8 euro). Possibilità di parcheggio davanti al locale. Info: 335207103