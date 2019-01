Venerdì e sabato al Caribe Club: show latino, doppio stage di Kizomba e Country Night

Venerdì 11 gennaio 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3) torna l'appuntamento del venerdì latino più amato con tanti ospiti e grandi spettacoli. Dalle 21 alle 23 sono in programma le due lezioni di kizomba di Stefano Marzioni, in arte "Versus", ballerino, coreografo e e maestro di kizomba al costo di 20 euro (con compreso l'ingresso alla serata). A seguire, nella sala kizomba, si balla fino a notte fonda con la musica di dj Chris e dj Simo.

Nella sala cubana si balla in compagnia di dj Mauricio "El bimbo" Hernandez con il nuovo show "Por Amor", proposto dai ballerini Jo Mateo e Sheila de Jesus, due grandi artisti numeri uno della salsa; non mancherà l'animazione dei ballerini del Caribe, che intratterranno il pubblico in pista. Nella nuova sala di bachata fusion dj Jonathan selezionerà le migliori bachate tutte da ballare.

Informazioni: 335207103

Sabato 12 gennaio, dalle 21.30, si inaugura la prima serata a tema country con l'appuntamento speciale “Caribbean Country Night”, curato dal gruppo di ballerini Wild Angels. Armati di stivali e cappelli, i ballerini country invaderanno la pista del Caribe per scatenarsi sulla musica di dj Mack fino a notte fonda.

Info: 333 4004005; wildangelszena@gmail.com.