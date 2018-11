Al Caribe Club serata speciale con il maestro di salsa Eddie Torres

Sabato 17 novembre 2018 al Caribe Club (corso Italia 3), dalle 20, è in programma una serata speciale con un ospite eccezionale: Eddie Torres, il "maestro dei maestri" di salsa di fama mondiale, anche conosciuto come "The Mambo King", che sarà al Caribe Club per l'unica data del tour in Liguria e Lombardia.

Per l'occasione, presenterà uno show e terrà uno stage insieme alla ballerina Maria Chiara Barone. Lo stage durerà due ore, dalle 20 alle 22, al termine del quale ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dallo stesso Torres. Il costo di partecipazione è di 30 euro (25 euro per i tesserati del Caribe); prenotazione obbligatoria (entro giovedì 15 novembre) in segreteria o al numero 335207103.

Dalle 22.45 si balla in pista con dj Erick La Voz e Doctor Jekyll. Ingresso 15 euro con consumazione.