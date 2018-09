Al Caribe closing party della stagione estiva e doppio stage con Fabrizio Febi

Venerdì 14 settembre 2018 al Caribe Club (corso Italia 3) si terrà la serata conclusiva della stagione estiva. Dalle ore 22 stage di salsa on two e a seguire corso di pasitos e portamento tenuti dal ballerino Fabrizio Febi, special guest della serata, componente del gruppo Latin Soul Dancers di Adolfo Indacochea. Il costo per uno stage è di 10 euro, per partecipare a entrambi 15 euro. Dopo i corsi, Fabrizio Febi si fermerà a ballare in pista con tutti gli allievi del Caribe.



Inoltre, nel corso della serata, è in programma uno show di bachata fusion con Jonathan e Ilaria e tutto loro team; alla console ci sarà dj El Bimbo, mentre in pista a ballare con il pubblico ci saranno i ballerini Moreno, Anaisa, Amelia, Katherine, Ashe Cubana e molti altri. Nella sala dedicata alla kizomba, come di consueto, ci sarà Christian Graziano con il gruppo Quiero Kizomba; special

guests i ballerini Simo e Vale.



Ingresso + doppio stage + consumazione 20 euro. Possibilità di parcheggio davanti al locale.

Info: 335207103