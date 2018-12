Venerdì latino al Caribe con stage di salsa e kizomba e show del Karisma Team

Venerdì 28 dicembre 2018 al Caribe Club (C.so Italia 3) torna l'appuntamento del venerdì latino più amato con tanti ospiti e grandi spettacoli.

Dalle 21 alle 23 è in programma il doppio stage di salsa on two con il maestro Fabrizio Febi, su musica del dj Davide "Ricks" Riccardi in collaborazione con Luchillo by Distino e Diferente. Nella sala cubana dalle 21.30 si tiene lo stage gratuito di bachata fusion con i maestri Silvia e Gabriele, a seguire show del Gruppo Karisma Team con dj Julian e dj Mauricio "El bimbo" Hernandez alla console; in pista animazione dei ballerini del Caribe Anaisa, Katherine, Amelia, Moreno, Alfredo e Bryan. Nella nuovissima sala di bachata fusion dj Jonathan selezionerà le migliori bachate, mentre nella sala kizomba ci sarà dj Chris e tutti i migliori kizomberi liguri. Alessio Duepuntozero a dominare la console.

Info: 335207103