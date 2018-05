Caribbean opening party al Caribe

Venerdì 25 maggio 2018 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) opening party della stagione estiva con serata dedicata ai Caraibi e quattro show d'eccezione.

Si parte alle 21.30 con Mattia e Nico per uno spettacolo tutto al maschile; a seguire "Mis Raices" con le ragazze di Anaisa Castillo. Si continua con "Mercy" il nuovo attesissimo show di Mattia e Roberta e, in anteprima, la coreografia di bachata fision con la coppia Pasquale Sulas e Paola Cubeddu.

Nel corso della serata, oltre alla sala latina, dove non mancheranno, come di consueto, le animazioni in pista del gruppo Latin Mix, di Amelia de Martis, di Adriano Spallarossa e di Carolina Di Napoli e la musica alla consolle con dj Mauricio El Bimbo Hernandez, melle altre sale DJ La Voz e DJ Christian Graziano.

Ingresso e consumazione euro 10.

Informazioni: 335207103