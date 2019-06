Cargo Market: il grande mercato approda all'antica Darsena e dura due giorni

Dopo l'enorme successo delle prime due edizioni a San Matteo e Sant'Agostino, ritorna Cargo Market. Questa volta l'obiettivo è far rivivere il fascino dell'antica Darsena (quartiere Galata).

L'edizione di giugno sarà intitolata "The old warehouse": il quartiere Scio, presso l'antica Darsena, era un tempo un enorme laboratorio nel quale venivano costruite le chiglie in legno delle navi. Successivamente è stato utilizzato come deposito per generi alimentari importati. Adesso il quartiere è stato totalmente ristrutturato ma ha mantenuto alcune delle sue caratteristiche e affascinanti strutture in ferro.

A grande richiesta, per la prima volta Cargo Market durerà due giorni.

Questi saranno gli orari: sabato 22 giugno dalle 11 a mezzanotte; domenica 23 giugno dalle 10 alle 20.

Ingresso gratuito.

Cargo Market

La creazione di un market, che dia spazio alle invenzioni e creazioni individuali ed alle diverse forme di commercio e arte, fa riecheggiare l’antica ricchezza della Superba, capitale dello scambio e del commercio sino all’età moderna.

L’allestimento di decine di stand che raccontano la creatività di artisti e artigiani, la ricerca di commercianti e le collezioni di hobbisti è accompagnato da un repertorio musicale calibrato a seconda dello spazio in cui si svolge il market e dello stile che l’evento assume.

Cargo Market è un mezzo di scambio e un luogo d’incontro, senza fissa dimora, che racconta storie vissute e sogna quelle ancora da vivere.

Concerti

Sabato all'ora del tramonto si ballerà con il DJ set della londinese Anna Prior, la batterista dei Metronomy.

Domenica arriva Amy LaVere, cantautrice e musicista di Memphis, Tennessee. La sua particolarità sta nel fatto che non suona la chitarra ma il contrabbasso e scrive splendide canzoni. Arriverà in Italia con suo marito Will Sexton, una leggenda della scena texana.

Suo fratello Charlie è da moltissimi anni il chitarrista di Bob Dylan.

Will ha suonato con Joe Ely, Terry Allen e Doyle Bramhall. Il suo stile chitarristico è inconfondibile e ha suonato live e nei dischi di un’infinità di artisti come Roky Erickson e Johnny Thunders. Ha anche pubblicato diversi album a suo nome oltre che ad aver prodotto dischi di altri.

Dal vivo Amy e Will intrecciano le voci e gli strumenti creando uno show unico ed emozionante.

Dj set e jam session

Sabato alle 20 il creatore di Closer torna sui piatti in qualità di DJ resident del Cargo Market edizione The Old Warehouse. Con lui Ugo Gallelli creatore della piattaforma globale per giovani creativi The House of Peroni.

Ci saranno anche jam session sia sabato sia domenica, simbolo dell'incontro di diverse culture. Lungo l'arco delle due giornate ci saranno diversi momenti di jam a tema; i generi saranno jazz, blues, afro-cuban, funky e folk. Per partecipare scrivere a cargomarketgenova@gmail.com