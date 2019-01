Cargo Market: il grande mercato mobile ritorna a Genova

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Genova il Cargo Market.

L'evento avrà luogo sabato 2 marzo 2019 nella spettacolare cornice del complesso museale della Chiesa Sconsacrata di Sant'Agostino e del chiostro adiacente al museo, e farà parte della rassegna Teatri Mobili, promossa dal Teatro della Tosse e dal Civ Sarzano-Sant'Agostino.

Si inizia alle 10,30, e la giornata sarà allietata da musica e spettacoli itineranti.

La creazione di un market, che dia spazio alle invenzioni e creazioni individuali ed alle diverse forme di commercio e arte, fa riecheggiare l’antica ricchezza della Superba, capitale dello scambio e del commercio sino all'età moderna. Gli ideatori sono Alberto Ansaldo e Marco Bruschi, per i quali Cargo Market costituisce il primo tassello di un progetto ben preciso di rivalutazione del territorio attraverso eventi sociali, commerciali ed artistici.

L’allestimento di decine di stand che raccontano la creatività di artisti e artigiani, la ricerca di commercianti e le collezioni di hobbisti è accompagnato da un repertorio musicale calibrato a seconda dello spazio in cui si svolge il market e dello stile che l’evento assume.



Per info e per partecipare come espositori: cargomarketgenova@gmail.com

Photo credits: www.cargomarketgenova.com