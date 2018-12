Capodanno a teatro: le offerte a Genova

Per chi vuole passare un Capodanno all'insegna della cultura e del divertimento, diverse iniziative sono in programma nei teatri genovesi la sera del 31 dicembre 2018.

Si inizia con "Poker" di Patrick Marber al Duse, mentre alla Corte si ride con "Colpi di timone" di Vincenzo La Rosa e Gilberto Govi.

Al Teatro della Tosse va in scena "La prima luna" di Emanuele Conte, tra teatro e canzoni per tutte le età.

Al Politeama, come da tradizione degli ultimi anni, il Capodanno è in compagnia del comico Maurizio Lastrico. Divertimento anche al Govi, con "Zelig Vs. Colorado", con Daniele Raco e Ganpiero Perone.

Infine, al teatro Verdi, si rivive tutta la magia del film "Mary Poppins" della Disney.