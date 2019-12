Capodanno a Strada Nuova tra artisti di strada e avventure nei musei

Il Capodanno in Strada Nuova prevede un programma speciale per il 31 dicembre 2019. Si inizia alle 22 con Tanto Grass Gang Band, una piccola orchestra con musicisti giocolieri, funanboli della nota, corteggiatori dell’apparato uditivo. Tra cadenze jazz, pop, funk e balkan gli artisti si muovono tra via Garibaldi e gli atri degli antichi palazzi, coinvolgendo il pubblico nella musica e nel ballo.

Dalle ore 23,30 brindisi nel cortile di Palazzo Tursi e dopo le ore 24 ancora musica sulle note del violino di Andrea Cardinale, della chitarra di Josè Scanu e del flauto di Gaia Godani. Un’occasione per ascoltare dal vivo alcuni brani di Paganini, tra cui Le Streghe, la Sonata Concertata,la Tarantella, I Palpiti, eseguiti da un violino Vuillaume (liutaio prediletto da Paganini) e da una chitarra Ramirez, appartenuta ad Andres Segovia. A seguire, il tango classico e di Piazzolla, con un occhio alla musica del cinema e un omaggio alla canzone classica: musiche di Rossini (overture dal Barbiere di Siviglia), Carulli, Paganini, Gardel, Piazzolla, De Curtis.

Nel frattempo, nei Musei di Strada Nuova…

Pinocchio al museo: Pinocchio e Geppetto si sono persi e hanno bisogno del tuo aiuto. La notte di Capodanno vieni a vivere un’avventura unica in Strada Nuova nelle sale di Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. Un adventure game a metà tra il videogioco e la caccia al tesoro. Utilizza il tuo smartphone, trova i QR Code nascosti, risolvi gli enigmi disseminati nei palazzi ed effettua scelte che modificheranno la storia… Un gioco, sviluppato da Monster e realizzato in collaborazione con l’associazione TUR.ACCE.S. e il Comune di Genova, che unisce alla fantasia della favola di Collodi e al divertimento, una riflessione sui temi del turismo accessibile e sociale. L’avventura ha una durata circa di 1h e necessita dell’utilizzo di uno smartphone. Info: 010/2759185 Bookshop Musei di Strada Nuova

Monster: marchio nato con l’omonimo festival del 2018, dopo gli appuntamenti al Porto antico e la rappresentazione teatrale di Alice all’Acquario del 2019, inaugura nei Musei di Strada Nuova il progetto Monster Adventure, un’avventura digitale a bivi fatta per vivere in maniera differente le location. I disegni ed il racconto sono stati sviluppati dall’artista genovese Melkio. Orario: 20.30/22 – 22/23.30 – 0.15/1.45. Il percorso inizia dall’atrio di Palazzo Bianco. Il brindisi per tutte le fasce orarie è dalle ore 23,30 alle ore 0,15 nel cortile di Palazzo Tursi

Inoltre, resteranno aperti:

Palazzo Nicolosio Lomellino

Apertura straordinaria dalle 21 del 31 dicembre all’1 del 1° gennaio.

Sarà possibile scoprire le opere e la carriera del prete genovese a cui il Palazzo dedica la monografica Bernardo Strozzi (1582-1644). La conquista del colore

Palazzo Tobia Pallavicino

Apertura straordinaria dalle 20.30 del 31 dicembre all’1 del 1° gennaio.

Nel palazzo, sede della Camera di Commercio di Genova, saranno aperti e visitabili liberamente l’atrio cinquecentesco decorato dal Bergamasco, il piano nobile e la settecentesca sala dorata con i celebri specchi, gli stucchi dorati e gli affreschi di Lorenzo De Ferrari.