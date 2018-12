Capodanno con sir Paul: cenone, brindisi, spettacolo e musica

Al Tower Genova Hotel si festeggia Capodanno con “Sir Paul”, uno spettacolo che ripropone i brani più importanti della fantastica carriera di Paul McCartney.

Sul palcoscenico, ad eseguire le canzoni dei Fab Four, ci saranno gli “White Wings”, band di abilissimi musicisti genovesi, che proporrà i brani mantenendo intatto lo spirito delle composizioni. A inframezzare l’esecuzione delle canzoni, le incursioni di Marco Rinaldi, comico e narratore, che racconterà episodi conosciuti e non della vita di Mc. Cartney e dei Beatles in generale.

Con “Sir Paul” il pubblico avrà la possibilità di riascoltare quei brani che sono entrati di diritto nella storia della musica ed hanno reso immortali i Beatles e il Baronetto Paul, e scoprire curiosità, aneddoti e momenti particolari riguardanti la vita di McCartney e del quartetto più famoso della storia della musica moderna.

Programma e menu

Il programma prevede l'ingresso alle ore 20,30. Si inizia con aperitivo di benvenuto e cena con gran buffet: a disposizione, prosecco, sangria, cocktail alcolico e analcolico, pinzimonio, cubotti di torte rustiche, quiche lorraine, mini panini assortiti, pizzette vari gusti, frittini di verdure, cubetti di salame e formaggio dal buffet.

E ancora, norcinerie della tradizione con focaccia al rosmarino, insalata russa e lonzino affumicato, verdure dell’orto grigliate con i tomini delle nostre valli, parmigiana di zucchine e melanzane con ricotta e bufala, focaccia al formaggio con Praga, cappon magro del navigante, insalata di polpo con patate olive e lime, insalatina di quinoa con gamberi papaia e salsa acidula, paella alla valenziana, pansoti di magro con funghi di sottobosco, maialino porchettato con castagne e prugne, patate al coppo dal buffet goloso, Mont Blanc, tiramisù, mousse al cioccolato e frutti di bosco, frutta secca e di stagione, panettone e pandoro del buon augurio con salsa vaniglia; a mezzanotte lenticchie e cotechino.

Vini: selezione Tower.

Dopo la mezzanotte revival e musica latina con Julian DJ

Costi e prenotazioni

PROPOSTA 1 Ingresso 20.30 cena Gran Buffet Spettacolo e Brindisi: Euro 75.00 per persona

PROPOSTA 2 Ingresso 22.15 Spettacolo e Brindisi: Euro 35.00 per persona

PACCHETTO Ingresso 20.30 N.2 cene Gran Buffet Spettacolo e Brindisi Camera doppia/matrimoniale compresa la prima colazione: Euro 249.00 per 2 persone

Parcheggio gratuito su disponibilità

Prenotazioni al 010.6549.025/005 - congress@towergenova.com

Gallery