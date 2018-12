"Pigiama per sei": Capodanno al Teatro della Gioventù

Dopo il grande successo, a grande richiesta, torna Pigiama per sei.

Una delle più esilaranti pièce di Marc Camoletti – autore francese contemporaneo definito «il Feydeau della seconda metà del Novecento», da decenni tra i più rappresentati nel West End londinese, a Broadway e in Francia – che riprende i tratti del vaudeville. Tra le sue 40 commedie, tradotte in 18 lingue e in 55 Paesi, «Pigiama per 6», scritta nel 1987, è con «Boeing-Boeing» e «Sesso e gelosia» la più conosciuta.

Un classico della commedia degli equivoci visto da una singolare angolatura: il movimento frenetico di personaggi e situazioni portatori di vizi piccolo-borghesi che vanno oltre il classico triangolo amoroso.

La trama

Una coppia (Jacqueline e Bernard) invita in villa un amico di lui, Robert, che è anche l’amante segreto di lei. Ma l’invito nasconde un altro tranello: Bernard, il tradito, è a sua volta traditore ed ha invitato la sua amante Brigitte con l’intenzione di spacciarla come la ragazza di Robert. Il triangolo diventa un quadrato ma è fatale che si trasformi in pentagono: una cameriera ad ore, ingaggiata per telefono all’ultimo momento, si inserisce involontariamente in questa girandola di ruoli, e a complicare la faccenda c’è anche il suo nome (Brigitte) che è lo stesso dell’amante di Bernard! Su questo schema in continuo divenire monta la storia di uno dei week-end più complicati che si possono incontrare non solo nella vita, ma anche nel teatro brillante. Tutto sembra franare ogni volta e ogni volta un’invenzione dei protagonisti rimette in gioco tutto e tutti.

Un concentrato di ipocrisie e scambi di coppie, una giostra della risata in continuo movimento, fatta di sorprese, colpi di scena e capovolgimenti di ruoli.